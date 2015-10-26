القضاء المغربى يقضى بحبس 8 شرطيين بتهمة التعذيب فى الدار البيضاء

أصدر القضاء المغربى قرارا بحبس 8 من عناصر الشرطة فى سجن بالدار البيضاء، إثر التحقيق معهم خلال أغسطس الماضي، فى تهمة تعذيب شاب لقى مصرعه فى المستشفى جراء معاملته بقسوة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن وسائل إعلام محلية مغربية قولها إن قاضى التحقيق لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء أمر بوضع شرطى تاسع رهن المراقبة القضائية، بعدما جرى إطلاق سراحه مؤقتا.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى اعتقال شاب تحت تأثير حبوب الهلوسة، جرى نقله إلى مقر الأمن لفتح تحقيق بشأن حالة الهيجان التى بدا عليها.

وأظهرت نتائج التشريح أن الشاب الذى سبق اعتقاله توفى جراء الجروح التى أصيب بها، داخل مقر الأمن، ما جعل النيابة العامة توجه لرجال الشرطة الـ8 تهم "تعذيب شخص فى حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية إحداثه"، فيما وجهت للشرطى التاسع تهمة "عدم التبليغ عن جناية".

من جانبها، كانت ولاية أمن الدار البيضاء قدمت رواية مختلفة، قائلة فى بيان رسمى إن الضحية"توفى متأثرا بمضاعفات الجروح التى تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية".

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