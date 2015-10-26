الأردن يدين تفجير"نجران" الإرهابى ويعزى ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان

أدان الأردن وبشدة العمل الإرهابى الذى وقع اليوم الاثنين فى مدينة (نجران) السعودية ؛ إثر تفجير إرهابى نفسه داخل مسجد أثناء صلاة المغرب مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مصلين وجرح 11 بريئا على الأقل.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى ، فى بيان، إن الإرهاب يضرب بأبشع صوره وأساليبه، ويسفك دماء الأبرياء الآمنين ويقتل النفس التى حرم الله ولا يراعى منفّذوه حرمة بيوت الله..مجددا تضامن الأردن ووقوفه مع الحكومة والشعب السعودى لمواجهة الإرهاب الأسود والعنف الأعمى الذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار السعودية.

وأكد المومنى على موقف الأردن الحازم والثابت فى رفض كافة أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، قائلا "إن باستطاعتنا جميعا أفرادا ومؤسسات فكرية واجتماعية وعلمية وثقافية وهيئات مجتمع مدنى ومرجعيات دينية مجابهة الفكر المتطرف للإرهابيين والمتطرفين".. فيما قدم التعازى للحكومة السعودية والشعب السعودى ولأسر الضحايا، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وعلى صعيد آخر.. عبّر المومنى عن تعازى الحكومة الأردنية الحارة لحكومتى وشعبى أفغانستان وباكستان بضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين اليوم.. مبديا مشاعر الأسف الشديد لهذا الحادث الأليم والذى أدى إلى مقتل وإصابة المئات من أبناء البلدين.

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