"داعش"يعدم ثلاثة أشخاص بتقييدهم فى أعمدة المدينة الأثرية بتدمر وتفجيرها

قام جهادى تنظيم " داعش" بإعدام ثلاثة أشخاص فى المدينة الأثرية بتدمر فى وسط سوريا عبر تقييدهم بثلاثة أعمدة وتفجيرها بهم، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان مساء الاثنين.

وقال المرصد فى بريد الكترونى أن التنظيم المتطرف "أقدم على تفجير أعمدة فى المدينة الأثرية بتدمر"، لافتا إلى أن "عناصر التنظيم عمدوا إلى ربط ثلاثة أشخاص، كانوا معتقلين لديه، وقيدوهم إلى الأعمدة فى القسم الأثرى من تدمر، وقاموا بإعدامهم عن طريق تفجير هذه الأعمدة".

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