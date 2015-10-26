تجديد حبس نجل نائب مأمور مركز دسوق 15 يوما بتهمة حيازة سيارة مسروقة

قررت نيابة ثان المحلة تجديد حبس نجل نائب مأمور مركز شرطة دسوق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة شراء سيارة مسروقة وعلمه بكونها مسروقة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت تحريات المباحث التى أشرف عليها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أن المتهم قام بشراء السيارة، وكان على علم بأنها سيارة مسروقة.

وكانت قوة أمنية مشتركة من مباحث قسم ثان المحلة ومباحث المرور بمنطقة الششتاوى، أثناء تفقدهاالحالة الأمنية، لاحظت وجود سيارة ملاكى زجاجها "فاميه" ملون ولوحاتها المعدنية بدون دمغة، وتم الاشتباه بها، وقامت القوة بالتوجه للسيارة لفحصها، وتبين أن قائدها نجل نائب مأمور مركز شرطة دسوق حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل فى مجال مستلزمات التجميل، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير تبين عدم حمله إياها، فتم اقتياده والسيارة لقسم شرطة ثان المحلة، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من دائرة قسم أول المنصورة، وحضر والده بسيارة الشرطة إلى قسم ثان المحلة فى محاولة للتدخل لإخراج نجله وحل المشكلة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وتحرر المحضر رقم 15888 جنح ثان المحلة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.