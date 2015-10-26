بالفيديو.. محافظ الغربية: البعض يحرض عمال "الغزل والنسيج" على تعطيل العمل

أكد السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، أن وزير القوى العاملة تعهد بحل مشكلة عمال مصر للغزل والنسيج خلال 48 ساعة من عودة العمال للعمل والإنتاج لطبيعته.>وعن سؤاله حول وجود بعض من يحركون العمال نحو استمرار الإضراب والاعتصام، قال المحافظ : "أكيد..فيه بعض المواقع والاتجاهات تحاول بث روح الفوضى والزعزعة واستغلال تفسيرات خاطئة لقانون العلاوة".

وأضاف "كامل"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوضع الاقتصادى الراهن والتحديات التى تشهدها مصر تجعل أى إضرابات أو تعطيل الإنتاج غاية فى الخطورة، مؤكداً أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه أزمة عمال الغزل والنسيج ويعمل على حلها.

وتابع :"نأمل استجابة العمال للنداءات خلال نصف ساعة أو ساعة من الآن، والتعبير عن الرأى مطلوب إنما الأضرار وتعطيل العمل فى الوقت الحالى شىء غير مطلوب على الإطلاق".