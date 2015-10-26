أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شرم الشيخ تستأنف نشاطها بعد 12 ساعة عمل لإزالة آثار الأمطار الغزيرة

Google+ Print
شرم الشيخ تستأنف نشاطها بعد 12 ساعة عمل لإزالة آثار الأمطار الغزيرة شرم الشيخ تستأنف نشاطها بعد 12 ساعة عمل لإزالة آثار الأمطار الغزيرة
استكمل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، متابعته لآثار الأمطار الغزيرة بالأمس التي أدت إلي تراكم كميات كبيرة من المياه في بعض شوارع شرم الشيخ مثل شارع السلام وخليج نعمه، والسوق القديم حيث استمر العمل 12 ساعة منذ المساء حتى صباح اليوم التالي.

واطمأن المحافظ على جميع الشوارع التي تأثرت،وشاهد إزالة المياة وإعادة تشغيلها من جديد، كما تفقد مشاية خليج نعمه وتاكد من استعداد جميع المحلات والمنشآت السياحية لإستئناف نشاطها اليومي كالمعتاد.

كما أشاد المحافظ برجال الحماية المدنية والشرطة ومجلس مدينة شرم الشيخ وشركة المياة ورجال الأعمال وجميع المعنين باجهزة المحافظة المختلفة، الذين ساهموا في عودة شرم الشيخ الي رونقها المعتاد في عدد محدود من الساعات وفي زمن قياسي، كما امرالمحافظ باعادة فتح الشواطئ اعتبارا من صباح اليوم لاستقبال كافة رواده سواء من المصريين او الاجانب والتأكيد على حرصه على استمرار السياحة بالمدينة رغم الظروف المناخية التي مرت بها.

ونوه المحافظ على أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي نظرا للسيطرة الكاملة من كافة مسئولي المحافظة حيث يبلغ طول الطرق الي اكثر من 800 كم طولي، إلى جانب فتح وتشغيل ميناء شرم الشيخ البحري وميناء نويبع، ومنفذ طابا البري وانتظام حركة الطيران بمطار شرم الشيخ الدولي. مع استمرار حالة الاستعداد القصوي بالمحافظة في ضوء تنبأ الارصاد الجوية باستمرار حالة الطقس الغير مستقر حتى باكرمع احتمال سقوط امطار مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365