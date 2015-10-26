شرم الشيخ تستأنف نشاطها بعد 12 ساعة عمل لإزالة آثار الأمطار الغزيرة

استكمل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، متابعته لآثار الأمطار الغزيرة بالأمس التي أدت إلي تراكم كميات كبيرة من المياه في بعض شوارع شرم الشيخ مثل شارع السلام وخليج نعمه، والسوق القديم حيث استمر العمل 12 ساعة منذ المساء حتى صباح اليوم التالي.

واطمأن المحافظ على جميع الشوارع التي تأثرت،وشاهد إزالة المياة وإعادة تشغيلها من جديد، كما تفقد مشاية خليج نعمه وتاكد من استعداد جميع المحلات والمنشآت السياحية لإستئناف نشاطها اليومي كالمعتاد.

كما أشاد المحافظ برجال الحماية المدنية والشرطة ومجلس مدينة شرم الشيخ وشركة المياة ورجال الأعمال وجميع المعنين باجهزة المحافظة المختلفة، الذين ساهموا في عودة شرم الشيخ الي رونقها المعتاد في عدد محدود من الساعات وفي زمن قياسي، كما امرالمحافظ باعادة فتح الشواطئ اعتبارا من صباح اليوم لاستقبال كافة رواده سواء من المصريين او الاجانب والتأكيد على حرصه على استمرار السياحة بالمدينة رغم الظروف المناخية التي مرت بها.

ونوه المحافظ على أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي نظرا للسيطرة الكاملة من كافة مسئولي المحافظة حيث يبلغ طول الطرق الي اكثر من 800 كم طولي، إلى جانب فتح وتشغيل ميناء شرم الشيخ البحري وميناء نويبع، ومنفذ طابا البري وانتظام حركة الطيران بمطار شرم الشيخ الدولي. مع استمرار حالة الاستعداد القصوي بالمحافظة في ضوء تنبأ الارصاد الجوية باستمرار حالة الطقس الغير مستقر حتى باكرمع احتمال سقوط امطار مماثلة.