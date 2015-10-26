محافظ الشرقية يناشد المزراعين بعدم بيع القطن فى السوق السوداء

ناشد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية ، المزارعين بعدم التسرع فى بيع محصول القطن ، عدم الرضوخ لسيطرة جشع تجار السوق السوداء .

وقال المحافظ ، فى بيان له اليوم، إنه نقل شكاوى المزارعين بمحافظة الشرقية للدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية و الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الآراضى بمعاناة المزارعين فى تسويق محصول القطن لهذا العام وأنهم لم يجدوا سوى السوق السوداء حيث سيتم بيع المحصول بأسعار زهيدة تؤدى إلى خسارة الفلاح.

وتابع المحافظ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رد بقوله أن الدولة لا ترضى خسارة للفلاح وتقف دائما بجوارة وتشجيعه على زراعة محصول القطن، وأنه سوف يعقد إجتماع مساء اليوم لمناقشة إمكانية توريد محصول القطن من المزارعين لفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى أو المحالج بسعر يترواح من 1250 جنيه إلى 1350 جنيه للقنطار الواحد ، وفور الإنتهاء من قرار اللجنة الوزارية سيتم إعلانه للمزارعين على مستوى الدولة.