أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتهاء التصويت بمسقط والإقبال ضعيف فى جولة الإعادة

Google+ Print
انتهاء التصويت بمسقط والإقبال ضعيف فى جولة الإعادة انتهاء التصويت بمسقط والإقبال ضعيف فى جولة الإعادة
أغلقت السفارة المصرية فى مسقط لجنة التصويت لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصرى، منذ قليل، بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت فى التاسعة مساء بتوقيت مسقط.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال صبرى مجدى صبرى، سفير لدى سلطنة عمان، إن الإقبال كان ضعيفًا فى اليوم الأول من التصويت، وقد يكون ضعف الإقبال نتيجة لأن الانتخابات هذه المرة جاءت فى أيام الدوام الرسمى إلى جانب أن الإعادة دائما تكون أقل فى الإقبال، ونتوقع أن تزيد نسبة الإقبال غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تبدأ السفارة فى فرز أصوات الناخبين غدًا فور انتهاء الموعد المحدد فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مسقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج