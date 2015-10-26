انتهاء التصويت بمسقط والإقبال ضعيف فى جولة الإعادة

أغلقت السفارة المصرية فى مسقط لجنة التصويت لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصرى، منذ قليل، بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت فى التاسعة مساء بتوقيت مسقط.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال صبرى مجدى صبرى، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن الإقبال كان ضعيفًا فى اليوم الأول من التصويت، وقد يكون ضعف الإقبال نتيجة لأن الانتخابات هذه المرة جاءت فى أيام الدوام الرسمى إلى جانب أن الإعادة دائما تكون أقل فى الإقبال، ونتوقع أن تزيد نسبة الإقبال غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تبدأ السفارة فى فرز أصوات الناخبين غدًا فور انتهاء الموعد المحدد فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مسقط.