الطيران الإسرائيلى يقصف موقعين قرب مخيم المغازى فى قطاع غزة

شن الطيران الحربى الإسرائيلى مساء الاثنين غارتين على موقعين فى قطاع غزة أسفرتا عن أضرار من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مصادر أمنية وشهود.

وقال مصدر أمنى أن "طائرات الاحتلال الاسرائيلى قامت بقصف برج للإرسال قرب مخيم المغازى (وسط) ما أدى الى وقوع أضرار" من دون ان يبلغ عن وقوع اصابات، وأضاف "استهدف الموقع بصاروخين من طائرات اف 16 الحربية".

وذكر شهود عيان ان الموقع المستهدف "تابع لأحد فصائل المقاومة" بدون مزيد من الايضاحات، كذلك، قال شهود ان الجيش الاسرائيلى شن غارة مماثلة استهدفت برجا للإرسال فى منطقة مطار غزة الدولى المدمر منذ سنوات، فى رفح فى جنوب قطاع غزة، بدون وقوع اصابات أيضا.

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