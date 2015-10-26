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التحقيق مع أمين "الحرية والعدالة" المنحل فى مخططات تعطيل الانتخابات

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التحقيق مع أمين "الحرية والعدالة" المنحل فى مخططات تعطيل الانتخابات التحقيق مع أمين "الحرية والعدالة" المنحل فى مخططات تعطيل الانتخابات
أفاد مصدر أمنى، بأن حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل، الذى القى القبض عليه، اليوم بمطروح، خضع لتحقيقات موسعة من قبل أجهزة الأمن قبل ترحيله للنيابة العامة.

واستجوبت أجهزة الأمن أمين عام الحرية والعدالة، فى القضايا وأحداث العنف المتورط فيها بالإسكندرية ومناطق أخرى، والعديد من الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً والمحاولات المستمرة من قبل الجماعة الارهابية لتعطيل ماراثون الانتخابات وآليات التواصل بين التنظيم الدولى والعناصر الإخوانية من ناحية، وبين الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى من ناحية أخرى، وحجم التمويل الذى تتلقاه الجماعة من الخارج والداخل.
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