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شقيقان يقتلان قريبهما الشاذ جنسيا ويلقيان جثته فى الترعة بأسيوط

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شقيقان يقتلان قريبهما الشاذ جنسيا ويلقيان جثته فى الترعة بأسيوط شقيقان يقتلان قريبهما الشاذ جنسيا ويلقيان جثته فى الترعة بأسيوط
كشف رجال مباحث مركز شرطة الغنايم بأسيوط برئاسة الرائد محمد مجدى غموض العثور على جثه شاب غريقا مكبل اليدين والقدمين فى الترعة الرئيسية لقرية دير الجنادلة، وتوصلوا إلى أن شقيقين من أقاربه أنهيا حياته بسبب معايرة أهل القرية لهما بأنه شاذ جنسيا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث عثور أهالى قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم على جثة (محمد.ح) فى العقد الثالث من عمره - مكبل القدمين واليدين فى ترعة القرية الرئيسية.

تشكل فريق بحث قاده العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديريه والعقيد طارق يحيى رئيس فرع البحث بجنوب أسيوط ومشاركة النقيب أحمد مجدى رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء محمد عطية محمد بكرى ومحمود عاطف.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليع "سيئ السمعة وشاذ جنسيا" وشاع ذلك فى القرية مما جعل أقاربه يستاءون من تلاسن الأهالى، وكثيرا ما هدده شقيقان من أقاربه هما "ع وهـ.ع"بالقتل إذا لم يتخلص من هذه الصفة الذميمة وأن الشقيقين وراء قتله وإلقاء جثته فى الترعة.

بتقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على أحد المتهمين واعترف بارتكابه الواقعة بمساعدة شقيقه حتى يتخلصا من معايرة أهل القرية لهما فتحرر له المحضر اللازم وأمرت النيابة بضبط الثانى.
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