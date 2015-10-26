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بالصور.. ضبط طن أسماك مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة فى الإسماعيلية

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بالصور.. ضبط طن أسماك مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة فى الإسماعيلية بالصور.. ضبط طن أسماك مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة فى الإسماعيلية
ضبط رجال مباحث نحو طن أسماك مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بتمكن العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما من القبض على (ع. م.ع ) وصاحب ثلاجة بمنطقة الزهور دائرة قسم ثالث وبحوزته 53 كرتونة سمك منتهية الصلاحية، وزنت ما يقرب من طن، وبمواجهة المتهم اعترف بتجميع الكراتين منتهية الصلاحية بأسعار بخسة لإعادة بيعها فى الأسواق الشعبية..تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر بالواقعة المحضر رقم 4 أحوال قسم شرطة التموين لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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