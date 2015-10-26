إخلاء سبيل موظف على ذمة اتهامه بإدخال الحشيش لخالته فى سجن القناطر

أخلت نيابة مركز القناطر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها سبيل موظف بالسجل المدني بكفالة 1000 جنية على ذمة اتهامه بمحاولة إدخال الحشيش والأفيون لخالته المسجونة بسجن النساء فى القناطر.

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط " احمد ع "31 سنة موظف بسجل مدنى قسم امبابه - داخل سجن القناطر نساء وبحوزته لفافه بلاستيكيه شفافه بداخلها قطعه صغيره لمخدر الحشيش ولفافه أخرى بداخلها قطعه صغيره من الافيون يخفيهما داخل حافظه نقوده، حيث كان يستعد لزياره خالته "عواطف .ا .ح" 52 سنة المحبوسه احتياطيا على ذمه القضيه رقم 175 حصر أموال عامه لسنه 2015 " استيلاء ".

> وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات فتحرر له المحضر رقم 7484 ادارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2015 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وارسال حرز المواد المخدره للمعمل الكيمائى لفحصه.

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