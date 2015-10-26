الخارجية: نتابع حالات الوفيات والمصابين المصريين فى حادث انفجار عمّان

في ضوء متابعة وزارة الخارجية لحادث الانفجار الذي وقع بجمرك عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذى نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، أكد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه جارى الاتصال والتنسيق الفورى مع سفارتنا فى الأردن، مشيراً إلى أن السفير المصرى في عمان أكد أن عدد الوفيات بين المواطنين المصريين بلغت حتى الآن ثلاث حالات، وأن السفير المصري قد قام بزيارة المصابين المصريين بمستشفى الحنان وعددهم 8 مصابين، كما قام السفير بإيفاد القنصل المصري في عمّان إلى مستشفى البشير لزيارة باقي المصابين.

وذكر السفير المصري بالأردن لمساعد الوزير للشئون القنصلية أن كل من رئيس الوزراء الأردني ووزراء الداخلية والصحة والإعلام قد قاموا بزيارة المصابين المصريين والأردنيين بالمستشفى، مؤكداً على تلقي مواطنينا كافة أنواع الرعاية الفائقة حتى يتماثلوا للشفاء وأنه سيقوم بمتابعة تطورات أوضاع المصابين وموافاة الوزارة تباعاً.

هذا، ومن ناحية أخرى فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء اليوم 26 أكتوبر من نظيره الأردني ناصر جودة، قدم خلاله واجب العزاء لحكومة وشعب مصر في ضحايا الحادث.

- مصرع 8 من بينهم 5 مصريين وإصابة 12 آخرين فى حريق "جمرك عمان" بالأردن

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