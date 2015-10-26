خدعوك فقالوا.. الحمل بيقلل الرغبة الجنسية

تعتقد الكثير من السيدات أن الحمل يتسبب فى ضعف الرغبة الجنسية لديها، لتصبح غير راغبة فى أداء العلاقة الزوجية، معتقدة أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل سبب فى ذلك. الحمل لا علاقة له بالرغبة الجنسية

>الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم، أكد خلال حديثه عن الحمل وطبيعة التغيرات التى تطرأ على جسم المرأة وهرموناتها، أن هناك فكرة مغلوطة تربط بين هرمونات الحمل وبين ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدة الحامل، موضحا أن الرغبة الجنسية ليست هرمونية ولا علاقة لها بالأعضاء التناسلية، وإنما إشارة حسية فى المخ، والسبب الرئيسى فى عزوف أغلب السيدات عن العلاقة الزوجية أثناء الحمل، هو الإجهاد الطبيعى العام الذى يطال الجسم نتيجة الحمل وأعراضه المرهقة، مما يؤثر على مراكز الرغبة فى دماغ الحامل، لتصبح غير راغبة فى العلاقة الزوجية. الحمل وهرموناته لا تؤثر على الرغبة الجنسية النابعة من المخ

>أما فيما يتعلق بالهرمونات أثناء فترة الحمل، فيوضح الدكتور أبو النجا أن هرمون الحمل هو هرمون مركزى يخرج من المشيمة والمخ، تتضاعف كميته أثناء الحمل، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمراكز الرغبة الجنسية بالمخ، وفى المقابل ترتفع نسب الهرمونات جميعها بشكل عام لدى المرأة أثناء الحمل، قد تصل إلى 3 أضعاف نسبتها العادية.

شبكةعيونالإخبارية

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