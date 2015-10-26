نتنياهو ينفى مجددا اعتزام إسرائيل تغيير ترتيبات الصلاة فى الحرم القدسى

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مجددا اليوم الاثنين اعتزام اسرائيل تغيير ترتيبات الصلاة فى الحرم القدسي.

وخلال مراسم إحياء ذكرى مرور 20 عاما، وفقا للتقويم العبري، على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين على يد متطرف يهودى يعارض عملية السلام مع الفلسطينيين، قال نتنياهو فى مقبرة بالقدس "نحن نقاتل ليس فقط ضد مرتكبى الإرهاب، ولكن أيضا ضد مروجى الأكاذيب".

وانتقد أيضا الاتهامات الفلسطينية بأن إسرائيل "تعدم" شهداء أبرياء، بدلا من مهاجمين يحملون السكاكين، وتابع "ليس لدينا خطط لتغيير الوضع القائم فى الحرم القدسي"، وأضاف أن إسرائيل ليس لديها نية الركوع لأعمال العنف قائلا "لن يوقفنا سكين أو حجر أو قنبلة حارقة أو لغم".

ونقلت صحيفة هآرتس عن رئيس الوزراء الإسرائيلى قوله اليوم الاثنين إن إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل "فى هذا الوقت، ونقلت هآرتس عن نواب بالكنيست قولهم إن نتنياهو صرح أمام لجنة برلمانية بأنه "فى هذه المرحلة، هناك حاجة للسيطرة على كل الأراضى المرئية للعين".

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