مصادر دبلوماسية: الشرطة الكويتية تدخلت نتيجة اشتباك بين ناخبين مصريين

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بسفارة مصر فى الكويت أنه وقعت مساء اليوم الاثنين مشادات كلامية بين الناخبين تطورت إلى اشتباك بالأيدى أمام إحدى اللجان الانتخابية بمقر السفارة.

وأضافت المصادر إلى أن الشرطة الكويتية المعنية بتأمين الانتخابات تدخلت لفض الاشتباك بين المصريين، وأطلقت أعيرة نارية فى الهواء لفض الاشتباك بينهم، نافية ما تردد حول وقوع مشاجرة بين أحد الناخبين وأعضاء السفارة كما تردد.

وأوضحت المصادر أن هذه الواقعة لم تؤثر على عملية الاقتراع، موضحة أن عملية التصويت انتهت عن الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الكويت الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، نظرا لوجود ناخبين بمقر السفارة.

- صحافة المواطن.. مشاجرة بسفارة مصر بالكويت أثناء التصويت فى جولة الإعادة

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