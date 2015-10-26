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وزيرا الخارجية القطرى والأمريكى يبحثان تطوير العلاقات بين بلديهما

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وزيرا الخارجية القطرى والأمريكى يبحثان تطوير العلاقات بين بلديهما وزيرا الخارجية القطرى والأمريكى يبحثان تطوير العلاقات بين بلديهما
عقد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ونظيره الأمريكى وجون كيرى فى العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية وذلك على هامش الحوار الاقتصادى والتجارى القطري- الأمريكي.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها فى مختلف المجالات، لاسيما فى المجال الاقتصادي، بحسب وكالة الانباء القطرية (قنا)، وأضافت وكالة قنا أنه جرى ايضا خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأوضاع فى سوريا
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