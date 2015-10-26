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تنظيم داعش يتبنى تفجير مسجد نجران ويكشف هوية الإرهابى

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تنظيم داعش يتبنى تفجير مسجد نجران ويكشف هوية الإرهابى تنظيم داعش يتبنى تفجير مسجد نجران ويكشف هوية الإرهابى
أعلن تنظيم داعش الإرهابى "ولاية الحجاز" مسئوليته عن التفجير الذى ضرب مسجد بمدينة نجران، مشيرا إلى أن منفذ العملية يدعى " أبو إسحاق الحجازى".

وقال التنظيم فى بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر: فجر الأخ الاستشهادى حزامه الناسف فى تجمع للرافضة الإسماعيلية المشركين بولاية الحجاز ما أدى لمقتل العديد.


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