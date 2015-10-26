تنظيم داعش يتبنى تفجير مسجد نجران ويكشف هوية الإرهابى

أعلن تنظيم داعش الإرهابى "ولاية الحجاز" مسئوليته عن التفجير الذى ضرب مسجد بمدينة نجران، مشيرا إلى أن منفذ العملية يدعى " أبو إسحاق الحجازى".

وقال التنظيم فى بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر: فجر الأخ الاستشهادى حزامه الناسف فى تجمع للرافضة الإسماعيلية المشركين بولاية الحجاز ما أدى لمقتل العديد.

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