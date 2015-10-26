نشرة ONA| صدي البلد تفاوض عبد الرحيم.. و«فزاع» مقدم برامج على التلفزيون العربي.. ودينا عبد الفتاح تقدم «مصر الجديدة» علي راديو مصر

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء “ONA” نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تجري قناة صدي البلد مفاوضات مع الإعلامي ‘‘عبد الرحيم علي’’، مقدم برنامج ” الصندوق الأسود”،على شاشة العاصمة، للانضمام إلى شاشتها.. للمزيد

الإعلامية دينا عبد الفتاح تقدم برنامج” في مصر الجديدة”، علي راديو مصر، والسبت المقبل أولي حلقاته.. للمزيد

يقدم الفنان هشام إسماعيل الشهير بشخصية ” فزاع”، أولي حلقات برنامج ” سبعين ثمانين تسعين”، غداً، علي شاشة التلفزيون العربي.. للمزيد

قناة «الغد» تطلق برنامج «نوافذ» لمعايشة معاناة المواطن العربي، من القاهرة الإعلامي أحمد الصفتي، بمشاركة مجموعة من مراسلو القناة في مختلف العواصم العربية..للمزيد

الإعلامي جمال عنايت يناقش الليلة في برنامجه ” سيادة الناخب”، علي شاشة التلفزيون المصري، الحديث عن مشاركة المرأة في الانتخابات والطعون القضائية وترتيبات واستعدادات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. للمزيد

الفنان جمال سليمان يكشف كواليس الجزء الثاني من مسلسل “حدائق الشيطان” علي راديو 90 90، ضيفًا على راديو 9090، غداً، في حلقة خاصة من برنامج “مكملين وأنتوا مروحين”.. للمزيد