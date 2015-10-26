مش دايما بطنه وجعاه.. 5 أسباب لبكاء حديثى الولادة

البكاء من العلامات المميزة والمزعجة أحيانا لدى لحديثى الولادة، وعلى الرغم من أن بكاء الطفل يعد من العلامات الدالة على صحته البدنية فى اللحظات الأولى للولادة، إلا أنه يتحول لعرض مزعج فى الأيام والشهور التالية.

تقلصات المعدة من أهم الأسباب المعروفة لبكاء الرضع، لذا فغالبا ما يمثل علاج تقلصات المعدة الحل الأول للأمهات للتخلص من نوبات البكاء لدى الطفل.

فيما يؤكد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، الدكتور طلعت حسن سالم، أن هناك العديد من الأسباب الأخرى لنوبات البكاء عند الأطفال، ويجب على الأم التعرف على علاماتها لتتمكن من التعامل معها وأهمها:

1- التهاب الأذن الوسطى ومن أهم علاماته أن يقوم الطفل بحك أذنه بيده.

>2- البكاء بعد تناول الرضاعة الطبيعية، مع تقطع ساعات النوم، وهو ما يدل على عدم كفاية لبن الأم وشعور الطفل بالجوع.

>3- البكاء نتيجة انسداد الأنف، وفى تلك الحالة نلاحظ أن الطفل يتوقف عن الرضاعة الطبيعية مرات متكررة لالتقاط أنفاسه، وهو ما يعتبر عرضا مزعجا يدفعه للبكاء.

>4- التهابات الفم وهنا يلاحظ عدم قدرة الطفل على الرضاعة بشكل كامل، وتوقفه عنها سريعا ودخوله بعدها فى نوبات من البكاء.

>5- الرغبة فى أن تحمله الأم وتهدهده، وحاجته للشعور بحنانها.