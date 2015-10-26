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إزاى تحمى نفسك لو كنت أكلت منها.. اللحوم المصنعة تصيب مرضى القلب بالجلطات

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إزاى تحمى نفسك لو كنت أكلت منها.. اللحوم المصنعة تصيب مرضى القلب بالجلطات إزاى تحمى نفسك لو كنت أكلت منها.. اللحوم المصنعة تصيب مرضى القلب بالجلطات
قال الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، إن اللحوم المصنعة مثل الهمبورجر والسجق تحتوى على نسب عالية من والتى تتحول بالجسم لمواد غير نافعة تتسبب فى ارتفاع الكولسترول المنخفض الكثافة الضار بالجسم.

ويستكمل د.أحمد قائلا "تتسبب اللحوم المصنعة فى جعل الأشخاص، خاصة مرضى القلب، أكثر عرضه لتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وترسيب الكولسترول على الجدار الداخلى لشرايين الجسم، بالأخص الشرايين التاجية وانسدادها، وبالتالى يكون مريض القلب معرض للإصابة بجلطة القلب وضيق الشرايين التاجى وتصلب الشرايين".

لذلك ينصح د.أحمد قائلا: يجب على الأشخاص وكذلك مرضى القلب الذين تناولوا تلك الأطعمة ضرورة إجراء فحص على الكولسترول والدهون الثلاثية، كما يجب على المرضى الذين يعانون من السكر والضغط، وكذلك المدخنين والبدناء، ضرورة الكشف الدورى لأنهم أكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب.

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مصر 365

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