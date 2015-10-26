البواسير.. تعرف على علاماتها وأهم أعراضها

البواسير المزعجة، هى عبارة عن تضخم وانتفاخ فى بعض أوردة المستقيم، وهى مشكلة مرضية مزعجة لأصحابها تصيبهم بالألم كلما حاولوا الجلوس لفترة طويلة، أو عند التبرز، نتيجة الاصابة المستمرة بالإمساك المزمن مما يتسبب فى الإصابة بالبواسير. البواسير..عرض مزعج

>ومن هنا أوضح الدكتور محمود عبده أخصائى أمراض الذكورة أن البواسير لها الكثير من العلامات والأعراض، التى تظهر على المريض بها، ولذا على كل شخص يعانى تلك الأعراض محاولة العرض سريعا على مختص، حتى لا تتفاقم الحالة وتصبح فى الدرجات المضاعفة الخطيرة التى يصعب معها العلاج. أعراض البواسير وعلاماتها

>ويوضح الدكتور محمود مجموعة من أعراض البواسير، ويمكن أن يصاب مريض البواسير بإحداها أو بها جميعا، أو ببعضها ومنها:

>- يعانى مريض البواسير الشعور بإفرازات تخرج من فتحة الشرج غير جيدة، لزجة وغير مريحة ولا طبيعية

>- يعانى مريض البواسير من الشعور بالهرش والرغبة الدائمة فى حك فتحة الشرج باستمرار وبرغبة ملحة

>- قد يعانى مريض البواسير من بعض الانتفاخات التى يسهل أن يتحسسها حول فتحة الشرج

>- صعوبة فى التبرز وإمساك شديد

>- قد يعانى مريض البواسير من نزول دم مصاحب للبراز

>- وعلى عكس المعتقد، فالبواسير ليست بالضرورة تسبب الألم المبرح، إلا إذا تضاعفت حالتها ومرحلتها

>- الالتهاب المستمر للبواسير

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شبكةعيونالإخبارية

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