اللحوم المصنعة تسبب سرطان القولون وشراهة التدخين

أكدت دراسة علمية حديثة أن الإسراف فى تناول اللحوم المصنعة يسبب تغيير نظامك الغذائى الصحى، حيث إنها تقود لتدمير الصحة، خاصة إذا كنت مدخنا، وأشارت الدراسة التى نشرت عبر موقع “businessinsider” الأمريكى إلى أن الإضافات والمواد الحافظة باللحوم المصنعة تؤدى للشراهة والإسراف فى التدخين، وإذا كنت غير مدخن فأنت أكثر عرضة للتدخين، وللسمنة وللإصابة بالسكر، والانسداد الرئوى وأمراض القلب وارتفاع نسبة ضغط الدم، وسرطان الأمعاء والقولون.

كما أصدرت مؤسسة WCFR International الدولية، والتى لا تهدف للربح، المعنية بأبحاث السرطان فى العالم، توصية بشأن اللحوم المصنعة كالسوسيس والسجق واللانشون والبرجر، وأكدت أن هناك علاقة قوية تربط بين تناولها وبين الإصابة بسرطان القولون، لذا يجب أن نقلل من تناول اللحوم المصنعة للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما أكدت نتائج إحدى الدراسات التى نشرت بالدورية الأمريكية للتغذية، والتى أجرى خلالها العلماء تجربة فريدة على الفئران، وأطعموها بمستخلص اللحوم المصنعة التى يأكلها الإنسان يوميا، ظهور بدايات سرطانية بقولون هذه الفئران، ولكن المفاجأة أن هذا التأثير قد قل بشكل كبير بعد تدعيم هؤلاء الفئران بالكالسيوم.