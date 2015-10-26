محافظ كفر الشيخ: مصر تفقد 305 أفدنة كل ساعة والتعدى على الأراضى خط أحمر

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء القرى بتوفير أماكن لتجميع القمامة فى كل قرية، والاهتمام بنظافة الشوارع، وحصر بجميع الأراضى الدولة وغير المستغلة، وتقديم تقرير أسبوعى عن التعديات على الأراضى الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء مناقشة المحافظ التصدى للتعديلات على الأراضى الزراعية، بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة-السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود الشامى، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس السيد توفيق المشرف العام على تنفيذ قرارات المحافظ، ورؤساء القرى والجمعيات الزراعية ومسئولى حماية الأراضى.

وأضاف أن التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة "خط أحمر"، وكل رئيس قرية يقوم بمتابعة ورفع تقارير لكل حالات التعدى بقريته وكيفية تعامله معها وأى رئيس قرية لن يعمل ويتقى الله فى البلد هيمشى.

وقال المحافظ مصر تفقد كل ساعة 3.5 فدان من أخصب وأجود الأراضى وكل فدان مسئول عن غذاء 11 مواطنًا ومع زيادة المواليد كل ساعة 60 طفلاً وأنا بتفقد غذاء 100 مواطن كل ساعة ولدينا أزمة فى القمح ونستورد أكثر من احتياجنا من القمح.

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