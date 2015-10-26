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محافظ الإسماعيلية يلغى نقطة تجمع المخلفات بمنطقة الطرق والكبارى

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محافظ الإسماعيلية يلغى نقطة تجمع المخلفات بمنطقة الطرق والكبارى محافظ الإسماعيلية يلغى نقطة تجمع المخلفات بمنطقة الطرق والكبارى
أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية توجيهات إلى رئيس حى ثالث بإلغاء نقطة تجميع المخلفات والقمامة من منطقة الطرق والكبارى التابعة للحى وتدبير المكان البديل والمناسب من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والمظهر الحضارى وحرصًا على الحفاظ على نظافة المكان لاسيما الذى يحوى عدد من المدارس.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات من منطقة الطرق والكبارى بحى ثالث والتى يتواجد بها عدد من المدارس ومعهد دينى أزهرى وبيت شباب الأزهر حيث رافقه المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية فى إطار استكمال منظومة وخطة النظافة العامة بالإسماعيلية.
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مصر 365