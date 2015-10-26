بالصور..القائم بأعمال محافظ الإسكندرية " كعب داير" لمتابعة سحب المياه

قامت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية على الاحياء لمتابعة اعمال سحب مياه الامطار من الشوارع .

وتفقدت الخولى حى الجمرك للتعرف على طبيعة تجمعات المياة خاصة فى منطقة قلعة قايتباى، كما تفقدت نطاق حى شرق للاشراف على رفع المياة المتراكمة بالانفاق على كورنيش الاسكندرية.

وأكدت "الخولى "أن جميع مسئولى الاجهزة التنفيذية فى الشارع منذ أمس وكذلك سيارات الصرف ورؤساء الاحياء ، لرفع باقى المياه مشيرة الى الى انة يتم حاليا سحب المياة من نفق رشدى و سيدى بشر بالمواتير اليدوية، واكدت ان غرفة عمليا ت المحافظة ، تتلقى الاخطارات وتتعامل معها على الفور.



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