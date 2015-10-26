بالصور.. محافظ المنوفية يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

عقد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال الانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ومصطفى بيومى السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالحكيم عامر مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية واللواء خالد بيبرس مدير الحماية المدنية، والمستشار العسكرى ومديرى المديريات، ورؤساء مجالس المراكز والمدن، ومدير عام المنطقة الأزهرية ومدير هيئة الطرق التشغيل ومدير شركة الكهرباء بالمنوفية لاستعراض الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل وزيادة الوعى الجماهيرى والمشاركة المجتمعية الجادة فى الانتخابات البرلمانية الراهنة.

وأكد المحافظ أن هذه الانتخابات تحمل طابعا خاصا لكونها الاستحقاق الثالث لذا تعد عرسا ديمقراطيا، موضحا أن محافظة المنوفية لها الريادة دائما فى سير العملية الانتخابية بأمان بفضل وعى أبنائها وجهد وخبرة الأجهزة التنفيذية، وشدد على توفير وتسخير كل إمكانيات المحافظة، للخروج بالانتخابات بشكل لائق وحضارى مع ضرورة حث المواطنين على المشاركة وتمكين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بحيادية تامة وعدم التدخل فى اختياراتهم.

وقد أكد السكرتير العام على ضرورة توفير مولدات كهربائية للاستخدام حال انقطاع الكهرباء فى اللجان، وتوفير أماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا السيدات وكلف المسئولين عن المقرات الانتخابية بموافاة المحافظة عن حالة ومدى صلاحية المقرات للاستخدام والتسهيلات المقدمة من كل مسئول وضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح هذه المناسبة بشكل سياسى يليق بشعب المنوفية دون الانحياز لأى تيار سياسى، موضحا دور الأجهزة التنفيذية فى رفع درجة التوعية بالمرشحين والبرنامج الانتخابى لكل مرشح وذلك عن طريق البنرات والصحف اليومية والأسبوعية والملصقات الدعائية ودور الهيئات المعنية مثل مديرة الشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعى والأزهر فى توعية المواطنين.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بتوفير أماكن لائقة كاستراحات للقضاة والقوات المسلحة والشرطة، التى ستشارك فى أعمال التأمين، ورفع تقارير فورية بالاحتياجات، لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للإشراف على اللجان.

كما وجه المحافظ، خلال الاجتماع المسئولين التنفيذيين، بالتزام الحياد التام، مع كل المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة المحافظة ورصد المخالفات دون تميز وإلزامهم بتكلفة إزالة الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين، مشيرا إلى دور رؤساء المدن والمراكز ونوابهم بالمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من عدم وجود أى عقبات.



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