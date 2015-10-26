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وزير القوي العاملة بالغربية: حل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج خلال 48 ساعة

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وزير القوي العاملة بالغربية: حل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج خلال 48 ساعة وزير القوي العاملة بالغربية: حل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج خلال 48 ساعة
أكد جمال سرور وزير القوي العاملة أن هناك قرار مناسب خلال 48 ساعة لحل أزمة العاملين بشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبري.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر من محافظة الغربية عقب اجتماع الوزير مع المحافظ سعيد مصطفي كامل ، وبحضور ممثل وزير الاستثمار، والمسئولين عن المحافظة ، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وإدارة الشركة ، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة لبحث الأزمة الحالية .

وقال البيان أنه بناءا علي تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لوزير القوي العاملة جمال سرور، بحث أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، توجه الوزير اليوم الأثنين ، إلي محافظة الغربية ، والتقي المحافظ سعيد مصطفي كامل .

وأكد جمال سرور ، وزير القوي العاملة، حسب البيان أنه سيتم اتخاذ قرار مناسب لحل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ، خلال 48 ساعة من استئناف العمل بالشركة بصورة كاملة وطبيعية ، حتي يتمكن من عرض الأمر علي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.

وشدد الوزير علي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية محاولات تؤدي إلي تعطيل العمل.

كان الوزير قد اجتمع مع المحافظ سعيد مصطفي كامل ، وبحضور ممثل وزير الاستثمار، والمسئولين عن المحافظة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وإدارة الشركة ، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة لبحث الأزمة الحالية.

ومن جانبه حث الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة العاملين بالشركة إلي استئناف العمل بالشركة فورا ،معربا عن أمله أن يتعاون جميع العاملين بما يحقق مصالح الشركة والعاملين بها وإعلاء مصلحة الوطن.

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مصر 365

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