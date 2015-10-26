بالصور.. شرم الشيخ تستأنف نشاطها بعد 12 ساعة عمل لإزالة آثار الأمطار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة آثار الأمطار الغزيرة بالأمس التى أدت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه فى بعض شوارع شرم الشيخ مثل شارع السلام وخليج نعمة، والسوق القديم، حيث استمر العمل 12 ساعة منذ المساء حتى صباح اليوم التالى.

واطمأن المحافظ على جميع الشوارع التى تأثرت وشاهد بنفسه إزالة المياه وإعادة تشغيلها من جديد، كما تفقد مشاية خليج نعمه وتأكد من استعداد جميع المحلات والمنشآت السياحية لاستئناف نشاطها اليومى كالمعتاد.

كما أشاد المحافظ برجال الحماية المدنية والشرطة ومجلس مدينة شرم الشيخ وشركة المياه ورجال الأعمال وجميع المعنين بأجهزة المحافظة المختلفة، الذين ساهموا فى عودة شرم الشيخ الى رونقها المعتاد فى عدد محدود من الساعات وفى زمن قياسى.

وأمر لمحافظ بإعادة فتح الشواطئ اعتبارا من صباح اليوم لاستقبال كافة رواده سواء من المصريين أو الاجانب والتأكيد على حرصه على استمرار السياحة بالمدينة رغم الظروف المناخية التى مرت بها.

نوه المحافظ على ان جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعى نظرا للسيطرة الكاملة من كافة مسئولى المحافظة حيث يبلغ طول الطرق الى اكثر من 800 كم طولي،الى جانب فتح وتشغيل ميناء شرم الشيخ البحرى وميناء نويبع، ومنفذ طابا البرى وانتظام حركة الطيران بمطار شرم الشيخ الدولى.

مع استمرار حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة فى ضوء تنبأ الارصاد الجوية باستمرار حالة الطقس

>غير المستقر حتى باكر مع احتمال سقوط امطار مماثلة.



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