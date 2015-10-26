بالصور.. "معا للتنمية" تواصل تنفيذ "مرحبا" لتعميق روح المواطنة بأسيوط

تواصل جمعية "معا للتنمية" تنفيذ مبادرتها "مرحبا" التى تهدف إلى تعميق روح المواطنة، عن طريق تدريب القيادات الطبيعية واللجان الفرعية التابعة لبيت العائلة المصرية بالمحافظة على منهجية المبادرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإنسانية.

وقال أيمن لمعى رياض، المدير التنفيذى للجمعية، إن المبادرة تم إطلاقها فى شهر أغسطس الماضى وتهدف إلى تدريب 120 من القيادات وأعضاء اللجان على مستوى الـ 11 مركزا بمحافظة أسيوط من خلال تنفيذ 4 تدريبات وورش عمل للتدريب على منهجية المبادرة فى القضايا المجتمعية المختلفة بأماكن تواجدهم ، وتعميق روح المواطنة، ودعم مشاركة المرأة فى تنمية المجتمع، رفع وعى الشباب وقدرتهم على الحشد والتأييد فى القضايا المجتمعية، وتعميق قيم التعايش السلمى من خلال القصص الحياتية المعاشة، والمبادرات والتشبيك مع جمعيات وهيئات، وتعزيز قيم التفاهم والتفاوض، ترسيخ قيمة وكرامة الشخص الإنسانى.

وأشار مدير الجمعية أن المبادرة تهدف إلى إحداث تغيير ملموس من خلال تنفيذ المبادارات المتنوعة والتى تتمثل فى (مسرحية – تمثيلية - ندوات ثقافية – حملات توعية بيئية – صحية - ثقافية) لخدمة المجتمع المحلى.

وأكد لمعى أن المبادرة تهدف إلى رصد القضايا التى تحتاج لمبادرات مجتمعية ففى مركز القوصية بأسيوط ، يتم تنفيذ مبادرة لتكريم الطلبة المتفوقين مسلمين ومسيحيين معاً لأول مرة ، حيث رصدت لجنة المتابعة ببيت العائلة المصرية ، وجود نوع من الحساسية من تكريم الطلبة المسيحيين بالكنائس والمسلمين بالمساجد، وندرة الأنشطة المشتركة التى تجمع الشباب سويا دون النظر لديانته لخلق جو من المواطنة والتعايش المشترك.



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