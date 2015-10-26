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«الخارجية»: تتابع حالات الوفيات والمصابين بين المصريين في حادث الانفجار بجمرك عمّان

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«الخارجية»: تتابع حالات الوفيات والمصابين بين المصريين في حادث الانفجار بجمرك عمّان «الخارجية»: تتابع حالات الوفيات والمصابين بين المصريين في حادث الانفجار بجمرك عمّان

وزارة الخارجية – أرشيفية

أكد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه في ضوء متابعة وزارة الخارجية لحادث الانفجار الذي وقع بجمرك عمّان بالعاصمة الأردنية ، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات ، فإنه جاري الاتصال والتنسيق الفوري مع السفارة المصرية في الأردن.

وأضاف في بيان للخارجية مساء اليوم “الإثنين ” أن السفير المصري في عمان أكد أن عدد الوفيات بين المواطنين المصريين بلغ حتى الآن ثلاث حالات.. مشيرا إلى أن السفير قام بزيارة المصابين بمستشفى (الحنان ) وعددهم 8 مصابين، كما قام بإيفاد القنصل المصري في عمّان إلى مستشفى (البشير ) لزيارة باقي المصابين.

وأوضح أن السفير المصري في الأردن أبلغ مساعد الوزير للشئون القنصلية أن كلا من رئيس الوزراء الأردني ووزراء الداخلية والصحة والإعلام قاموا بزيارة المصابين والأردنيين بالمستشفيين ، مؤكداً تلقي المصابين كافة أنواع الرعاية الفائقة حتى يتماثلوا للشفاء ، وأنه سيقوم بمتابعة تطورات أوضاعهم وموافاة الخارجية .

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