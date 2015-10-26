«الخارجية»: تتابع حالات الوفيات والمصابين بين المصريين في حادث الانفجار بجمرك عمّان

أكد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه في ضوء متابعة وزارة الخارجية لحادث الانفجار الذي وقع بجمرك عمّان بالعاصمة الأردنية ، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات ، فإنه جاري الاتصال والتنسيق الفوري مع السفارة المصرية في الأردن.

وأضاف في بيان للخارجية مساء اليوم “الإثنين ” أن السفير المصري في عمان أكد أن عدد الوفيات بين المواطنين المصريين بلغ حتى الآن ثلاث حالات.. مشيرا إلى أن السفير قام بزيارة المصابين بمستشفى (الحنان ) وعددهم 8 مصابين، كما قام بإيفاد القنصل المصري في عمّان إلى مستشفى (البشير ) لزيارة باقي المصابين.

وأوضح أن السفير المصري في الأردن أبلغ مساعد الوزير للشئون القنصلية أن كلا من رئيس الوزراء الأردني ووزراء الداخلية والصحة والإعلام قاموا بزيارة المصابين والأردنيين بالمستشفيين ، مؤكداً تلقي المصابين كافة أنواع الرعاية الفائقة حتى يتماثلوا للشفاء ، وأنه سيقوم بمتابعة تطورات أوضاعهم وموافاة الخارجية .