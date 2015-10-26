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بالصور.. إزالة 445 حالة إشغال بشوارع بني سويف

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بالصور.. إزالة 445 حالة إشغال بشوارع بني سويف بالصور.. إزالة 445 حالة إشغال بشوارع بني سويف

خلال عمليات الإزالة

 

شنت محافظة بني سويف، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملات إزالة اشغالات وتعديات بحضور اللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد، وشملت  شوارع صفية زغلول، الجبالي، ميدان حارث، الرياضي و عبد السلام عارف، بامتداد الطريق الدائري، البشري، طريق الفيوم، صلاح سالم، الأزهري و بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 445 حالة اشغالات بمدينة بني سويف، تنوعت مابين باعة جائلين غير المرخصين، و إزالة تعديات أصحاب المحلات على الرصيف، وأكشاك وتاندات وغيرها.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير محاضر لردع المخالفين، وذلك لاستعادة الشكل الحضاري للشارع السويفي.

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