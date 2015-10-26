السفارة المصرية توجه إرشادات وتحذيرات بشأن السفر إلى المكسيك

أكدت السفارة المصرية في مكسيكوسيتي على المواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد السليمة لدخول المكسيك، بما في ذلك الحصول على تأشيرة مسبقة قبل الزيارة والالتزام بموعد المغادرة المحدد على التأشيرة، وذلك حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون ويتم ترحيله ومنعه من دخول المكسيك لمدة خمس سنوات.

وأوضحت السفارة أنه في حالة وجود تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة فلا حاجة للحصول على تأشيرة المكسيك إذ أن السلطات المكسيكية تسمح لحاملي تأشيرات سفر صالحة لدخول الولايات المتحدة لدخول الأراضي المكسيكية.

وحذرت السفارة الشباب من السفر إلى المكسيك بغرض البحث عن عمل أو الزواج، إذ أن قانون العمل المكسيكي لا يسمح بعمل الأجانب دون عقد عمل موثق، كما أن الشباب قد يقع ضحية عمليات نصب واحتيال باسم الزواج.

من جانب آخر، وشددت السفارة على أبناء الجالية المقيمين في المكسيك أو المواطنين الراغبين في زيارة المكسيك بغرض السياحة ضرورة التحلي بالحذر واليقظة في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق خاصة ولايتي ميتشواكان وجيريرو.