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خطة عملية لمواجهة مخاطر السيول ببني سويف‎

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خطة عملية لمواجهة مخاطر السيول ببني سويف‎ خطة عملية لمواجهة مخاطر السيول ببني سويف‎

محافظ بني سويف

وجه المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، إدارة الأزمات والكوراث بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير وحشد كل الإمكانيات المتاحة ووضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الكوارث خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وحدوث زيادة احتمالية التعرض للسيول وسقوط الأمطار.

حيث أفاد مسئولو الأزمات والكوارث بالمحافظة  أنه تم إعداد خطة لمواجهة مخاطر السيول يشترك فيها جميع الجهات المعنية ” الري، الطرق، وهيئة الطرق، والتضامن الاجتماعي، الاسعاف، الحماية المدنية ومجالس المدن “، حيث سيتم عرض الخطة على هذه الجهات وتحديد دور ومسئولية كل جهة بالتنسيق فيما بينهم.

و تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن السيول، منها التنسيق مع الري بالمحافظة للمرور الدوري على مخرات السيول للوقوف على مدى وجود تعديات عليها من عدمه، والتأكيد على تطهيرها لاستقبال السيول، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق بخصوص هذا الشأن، فضلًا عن  تعبئة عدد من معدات ري بني سويف والطرق وهيئة الطرق ومجالس المدن ووضعها ضمن خطة مجابهة السيول.

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