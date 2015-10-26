أسطورة كرة القدم الإنجليزية «أوين هارجريفز» يزور مصر فبراير المُقبل

كتب : محمد الموجي

يزور أسطورة كرة القدم الإنجليزية،”أوين هارجريفز” لاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق مصر، فبراير المُقبل، للترويج للدوري الإنجليزي.

وعلمت ” ONA” من بنك “باركليز” ، أن الزيارة تأتي من نطاق إطلاق حملة جديدة لدوري “باركليز” الممتاز لعملاء البنك للفوز بحضور إحدى مبارايات دوري “باركليز” المُمتاز في موسم 2016/2015.

«أوين هارجريفز» لاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق، بدأ مسيرته الاحترافية في ألمانيا مع نادي بايرن ميونخ الألماني، وبعد أن قضى سبعة مواسم في الفريق الألماني، خلالها فاز بالدوري الألماني لأربعة مرات ودوري أبطال وروبا لمرة، انتقل بعد ذلك إلى نادي مانشستر يونايتد في عام 2007.

وفاز هارجريفز، في 2006 بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في العام وأفضل لاعب إنجليزي في بطولة كأس العالم وبحسب تصويتات الإتحاد الإنجليزي، وكان هاري أول من يحقق تلك الجائزتين معاً.

و قد واصل بعد ذلك هارجريفز تميزه مع المنتخب الإنجليزي والفوز بإعجاب جماهير المنتخب الإنجيزي، حيث أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المنتخب اليوناني في لقاء انتهى بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.