أرقام في الجول – كيف عاد نجيب للتألق مع ' أفضل صفقة في الموسم '

"حجازي فعلا أفضل صفقات الموسم" هكذا أشاد المحلل الكروي خالد بيومي في وقت سابق أحمد حجازي مدافع الأهلي بعد مباراته السابقة في الدوري أمام طلائع الجيش.

وأمام غزل المحلة واصل المدافع الشاب أدائه المتميز مع الأهلي ليكون شراكة قوية مع محمد نجيب للمباراة الثانية على التوالي ليقود الفريق الأحمر للخروج بدون تلقي أي أهداف مجددا في المسابقة.

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ومع تقديم حجازي لأداء متميز كان محمد نجيب هو الآخر يعود للتألق مع الأهلي مرة أخرى.

فكيف أثر مدافع فيورنتينا السابق على أداء نجيب ولماذا يضع حجازي نفسه مبكرا في خانة أفضل صفقات الموسم كما أكد خالد بيومي؟

حجازي خلال مباراة طلائع الجيش مرر الكرة بشكل صحيح 53 مرة، وأمام غزل المحلة ارتفع هذا الرقم ليبلغ 62.

في المقابل مرر محمد نجيب الكرة 64 مرة بشكل صحيح أمام المحلة.

استخلص حجازي الكرة ثلاث مرات، وهو نفس ما قام به نجيب، وتصدى الأول لهجمات

المحلة في 13 مرة مقابل ست مرات للثاني.

وبشكل عام نجح نجيب وحجازي في أن يكونا ثالث ورابع أكثر اللاعبين من الأهلي استلاما للكرة من زملائهم بواقع 62 للأول و58 للثاني وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من زملائهم فيهم.

وذلك مع العلم أن أكثر من استقبل الكرة من الأهلي هو لاعب خط الوسط حسام غالي بواقع 77 مرة وذلك بحكم المكان الذي يلعب فيه.

تواجد نجيب في الناحية اليمنى من دفاع الأهلي للتغطية على تقدم أحمد فتحي لمساندة وليد سليمان، ولكن ما عاب أدائه هو تمريره الكرات الطويلة خمس مرات بشكل غير ناجح.

خريطة تحركات نجيب

خريطة تمريرات نجيب

لكن على الناحية الأخرى تميز حجازي بأمرين، أولهما هو التمريرات الأمامية الكثيرة وبناء الهجمات فقد مرر أرسل تسع تمريرات طولية نجح في سبع منهم.

والأمر الثاني هو قيام حجازي بالزيادة لمنتصف ملعب الأهلي كثيرا ومرر العديد من الكرات من هناك لبناء الهجمات لفريقه.

خريطة تحركات حجازي

خريطة تمريرات حجازي