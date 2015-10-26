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توتي: هدف صلاح في فيورنتينا كان مهما للغاية

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توتي: هدف صلاح في فيورنتينا كان مهما للغاية توتي: هدف صلاح في فيورنتينا كان مهما للغاية

يعتقد فرانشسكو توتي أسطورة روما أن الهدف الذي سجله محمد صلاح جناح الفريق في شباك فيورنتينا كان مهما للغاية من أجل الفوز الثمين بنتيجة 2-1.

وتغلب روما على فيورنتينا بعدما سجل صلاح هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف جيرفينيو ثاني الأهداف في الدقيقة 34، فيما أحرز خوما بوباكار هدف الفيولا الوحيد في الدقيقة 94.

وقال توتي في تصريحات نشرها موقعه ناديه الرسمي: "اللعب على ملعب فيورنتينا صعبا للغاية٬ وهو ما يجعل الفوز عليهم هناك أمرا رائعا".

وأضاف "اعتقد أن هدف صلاح المبكر كان هاما للغاية وفتح لنا المباراة، فقد ظهرت المساحات الشاسعة في الهدف الثاني".

ويرى النجم البالغ من العمر 39 عاما أن مباراة روما المقبلة أمام أودينيزي ستكون صعبة".

يذكر أن توتي يغيب للإصابة عن صفوف فريقه الذي يتصدر جدول الكالتشيو برصيد 20 نقطة.

شاهد هدف صلاح من هنا

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