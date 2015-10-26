4 أسباب تُجبر جمهور النصر على التفاؤل بالتعاقد مع كانافارو

وقعت إدارة نادي النصر رسمياً عقداً مع المدرب الإيطالي فابيو كانافارو يتولى بموجبه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم وقابل للتجديد. هكذا جاء بيان الموقع الرسمي للعالمي بعد وقت قليل من الاتفاق مع أفضل لاعب في العالم لعام 2006، وذلك من أجل تولي الإدارة الفنية لحامل لقب دوري جميل.

ورغم صغر سن كانافارو كمدرب، إلا أنه يبدو خيارا مناسباً لفريق بحجم وقيمة النصر، رغم أن جماهير عديدة أعربت عن قلقها من هذا الاختيار، نتيجة صغر سن المدرب وقلة خبرته، لكن هناك أسباب حقيقية تدعو إلى التفاؤل أهمها،

النجومية المطلقة

يمتاز فريق النصر بوجود أكثر من لاعب كبير داخل التشكيلة، إنه أقرب إلى مجرة النجوم، بتواجد السهلاوي، هزازي، أدريان، الشهري، أحمد الفريدي، والبقية، وهذا الأمر يجعل السيطرة على كل هذه الكوكبة أمر صعب للغاية. لكن نجم بقية فابيو كانافارو يستطيع الحصول على دعم كلي من النجوم، لأنه نجم مثلهم، بل أقوى على الصعيدين الجماهيري والإعلامي من الجميع.

الخبرة الآسيوية

صحيح أن فابيو لم يدرب فرق عديدة، لكنه له تجارب سابقة في المنطقة العربية والآسيوية، من خلال وجوده من قبل كمساعد في أهلي دبي، ثم تدريبه لفريق جوانزاو الصيني، وبالتالي فإنه يملك كل المقومات للتكيف مع البيئة السعودية، كروياً وفنياً سواء في الدوري السعودي أو خلال بطولة أبطال آسيا، المنافسة الصعبة بالنسبة لفريق النصر خلال السنوات الأخيرة.

القوة الدفاعية

كانافارو مدافع سابق، يعرف أين يتمركز أمام المرمى، وكيف يخطف الكرة من المهاجمين، مع قدرته على فهم كافة جوانب الرقابة الفردية. ويمتاز فريق النصر بقوة هجومه لكن مع خط دفاع مهزوز في المباريات الحاسمة، وبالتالي سيعمل الإيطالي على حل هذه المشاكل، من واقع خبرته العريضة في الملاعب.

الطريقة الفنية

يلعب فابيو كانافارو بطريقة لعب 4-3-3 في الغالب، لكنه قادر على تغييرها وفق قدرات النصر وظروف المنافسين. في الغالب يعتمد على خط وسط فولاذي يتحكم في المرتدات، ويغلق كافة الطرق أمام مرماه، من خلال مجموعة قادرة على قطع الكرات وتنفيذ الهجمة في أسرع وقت ممكن.

ومع كل هذه الأسباب السابقة، يجب على جمهور النصر الصبر على فابيو كانافارو، مع حصوله على الفرصة الكاملة، من أجل إعادة الفريق الكبير إلى الطريق الصحيح نحو البطولات مرة أخرى.