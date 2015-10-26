الداخلية السعودية: إرهابى يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه بمسجد فى نجران

صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية ، بأنه بعد انتهاء المصلين بمسجد المشهد بحى "الدحظة" بمدينة نجران من أداء صلاة مغرب اليوم الاثنين، وعند شروعهم فى الخروج من المسجد، أقدم شخص يرتدى حزاماً ناسفاً بالدخول إلى المسجد وتفجير نفسه بينهم مما نتج عنه استشهاد أحد المصلين وإصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الأمنى فى بيان صحفى نشرته وكالة الأنباء السعودية: أن الجهات الأمنية المختصة باشرت فى إجراءات الضبط الجنائى للجريمة الإرهابية، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

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