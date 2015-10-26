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حماس ترفض وضع إسرائيل لكاميرات مراقبة فى المسجد الأقصى

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حماس ترفض وضع إسرائيل لكاميرات مراقبة فى المسجد الأقصى حماس ترفض وضع إسرائيل لكاميرات مراقبة فى المسجد الأقصى
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها لوضع إسرائيل كاميرات مراقبة فى ساحات المسجد الأقصى فى شرق القدس، وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى فى بيان صحفى إن "التسريبات حول وجود موافقة من بعض الأطراف على وضع الاحتلال كاميرات مراقبة إسرائيلية فى ساحات المسجد الأقصى خطيرة".

وأضاف أبو زهرى أن حماس "تؤكد على موقفها الرافض لوضع الاحتلال كاميرات فى المسجد الأقصى وتعتبر أن هذه التسريبات تدفع شعبنا لتصعيد الانتفاضة لإسقاط مثل هذه المؤامرات على الأقصى".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل بصدد التفاهم مع هيئة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن المقدسات فى شرق القدس على إقرار وضع كاميرات مراقبة فى باحات المسجد الأقصى لتطويق أحداث التوتر التى يشهدها منذ شهرين على الأقل.
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