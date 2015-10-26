أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الداخلية السعودية: إجراء الحمض النووى لانتحارى مسجد نجران للوصول إلى هويته

Google+ Print
الداخلية السعودية: إجراء الحمض النووى لانتحارى مسجد نجران للوصول إلى هويته الداخلية السعودية: إجراء الحمض النووى لانتحارى مسجد نجران للوصول إلى هويته
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور تركى، وجود شخصين فى حالة خطرة بين إصابات تفجير مسجد المشهد بحى دحضه بمنطقة نجران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العربية"، أن منفذ العملية الانتحارية قتل أثناء تنفيذه الحادث، وستعمل الأجهزة المختصة بجمع ما تبقى منه من هذا التفجير وإجراء الحمض النووى له للوصول إلى تحديد هويته.
>


>- ارتفاع عدد شهداء انفجار مسجد بنجران فى السعودية وإصابة أكثر من 20 حالة

- 3 قتلى و 11 مصابا حصيلة حادث تفجير انتحارى بمسجد فى نجران بالسعودية

- تفجير مسجد فى نجران بالسعودية.. وأنباء عن سقوط ضحايا ( تحديث)

- تداول فيديو لحادث تفجير انتحارى بمسجد فى نجران بالسعودية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات