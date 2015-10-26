الداخلية السعودية: إجراء الحمض النووى لانتحارى مسجد نجران للوصول إلى هويته

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور تركى، وجود شخصين فى حالة خطرة بين إصابات تفجير مسجد المشهد بحى دحضه بمنطقة نجران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العربية"، أن منفذ العملية الانتحارية قتل أثناء تنفيذه الحادث، وستعمل الأجهزة المختصة بجمع ما تبقى منه من هذا التفجير وإجراء الحمض النووى له للوصول إلى تحديد هويته.

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