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ارتفاع عدد شهداء فلسطين لـ 3 على يد جنود الاحتلال فى الخليل

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ارتفاع عدد شهداء فلسطين لـ 3 على يد جنود الاحتلال فى الخليل ارتفاع عدد شهداء فلسطين لـ 3 على يد جنود الاحتلال فى الخليل
قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلى قتل اليوم الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين فى الخليل فى جنوب الضفة الغربية اثنين منهم بدعوى طعنهما إسرائيليين، وذكرت المصادر أن شابا يبلغ 19 عاما قتل مساء اليوم بعيار نارى فى رأسه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى شمال الخليل.

وجاءت الحادثة بعد وقت قصير من إعلان مصادر طبية أن شابا يبلغ 20 عاما توفى متأثرا بإصابته قبل ساعات برصاص الجيش الإسرائيلى استهدفه بشكل مباشر قرب "الحرم الإبراهيمي" وسط الخليل، وقبل ذلك بساعات أعلنت المصادر الفلسطينية عن مقتل شاب يبلغ 24 عاما جراء إصابته بعدة عيارات نارية برصاص الجيش الإسرائيلى عند مفترق عسكرى فى شمال شرق الخليل.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش احتجزت جثتى الشابين ومنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقلهما، من جهته، قال الجيش الإسرائيلى إن الشابين حاولا تنفيذ عمليتى طعن أصيب فى إحداها إسرائيلى بجروح بالغة والثانية لم تسفر عن إصابات فى حين تم قتل الشابين الفلسطينيين.

وكانت فتاة فلسطينية قتلت أمس برصاص الجيش الإسرائيلى فى مدينة الخليل بدعوى محاولتها طعن أحد الجنود عند حاجز عسكري، كما أعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة إسرائيليين اثنين بجروح أمس جراء تعرضهما لعمليتى طعن فى حادثتين منفصلتين فى الضفة الغربية فيما هرب المهاجمان من مكان العمليتين.

ويتواصل التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ بداية الشهر الجارى ما خلف مقتل 60 فلسطينيا وتسعة إسرائيليين.
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مصر 365