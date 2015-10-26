بشارالأسد يلتقى غدا ثلاثة نواب فرنسيين ينتمون للأحزاب اليمينية

يستقبل الرئيس السورى بشار الأسد غدا "الثلاثاء " بالعاصمة دمشق ثلاثة نواب فرنسيين ينتمون للأحزاب اليمينية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن النواب الثلاثة هم : جون فرديريك بواسون ، رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى التابع لحزب "الجمهوريون" الذى يتزعمه الرئيس السابق نيكولا ساكوزى ، والنائب كزافييه بروتون الذى يترأس مجموعة الدراسة حول الفاتيكان بالبرلمان ، والنائبة فيرونيك بيس العضوة بحزب "الحركة من أجل فرنسا" والتى تشارك فى الدراسة حول مسيحى الشرق بالبرلمان الفرنسي.

و من المقرر أن يصل النواب الثلاثة مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن يتجهوا غدا إلى دمشق ثم يعودون إلى باريس بعد غد " الأربعاء" حسب المصدر الذى لفت إلى أن جون بواسون رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى قد التقى للمرة الأولى بالرئيس بشار الأسد فى يوليو الماضى ودعا آنذاك للتحاور معه.

يذكر أن ثلاثة من النواب الفرنسيين ينتمون للحزب الاشتراكى الحاكم قد قاموا بزيارة خاصة إلى سوريا خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك بعد مرور عدة أشهر على زيارة مماثلة قام بها أربعة برلمانيين فرنسيين لسوريا بمبادرة شخصية ، والتقى ثلاثة منهم بالرئيس بشار الأسد مما أثار استياء الحكومة الفرنسية، حيث كانت الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق فى مايو 2012.

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