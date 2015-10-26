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مدرب الشرطة: اللاعبون المصريون غير معتادين على خوض مباراتين خلال 4 أيام

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مدرب الشرطة: اللاعبون المصريون غير معتادين على خوض مباراتين خلال 4 أيام مدرب الشرطة: اللاعبون المصريون غير معتادين على خوض مباراتين خلال 4 أيام

أرجع خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة التعادل السلبي مع إنبي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، إلى عقلية اللاعبين المصريين.

وتعادل الشرطة مع ضيفه إنبي سلبيا في الجولة الثانية من الدوري المصري، بعد التعادل مع للمقاصة 1-1 في افتتاح المسابقة.

وقال القماش لقناة "النيل سبورت" عقب المباراة: "الفريق عاد من الفيوم بعد مواجهة مصر للمقاصة، ولعبنا أمام إنبي بعدها بـ4 أيام. اللاعبون المصريون غير معتادين على اللعب في فترات زمنية متقاربة".

وتابع "رغم ذلك، كنا نستطيع استغلال الفرص بشكل أفضل، ولكن النتيجة مرضية للطرفين. خاصة أننا واجهنا فريقا قويا يقوده هاني رمزي".

وأردف "كنا أفضل في الشوط الثاني، ولكن لايزال يحتاج عبد الله سيسيه إلى مزيد من الوقت ليستغل الفرص التي تصل إليه".

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