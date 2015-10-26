نائب السب و القذف و التزوير بقلم |أيمن نجيب

بدأ حياته مخلصاتي للشقق و الاراضي و تقرب للصحفيين من باب انه قادر علي مساعدتهم و كان يلزم المخلصاتي ظهر قوي يقدر به ان يكون مخلصاتي صاحب نفوز فتقرب من العديد من الشخصيات الامنيه و هكذا عمل مخبرا و هنا تغير الحال و اصبح المسمي الجديد له المخبر المخلصاتي و بدأ مشواره الفني اللامع فأصبح نجم فضائيات و محلل و خبير استراتيجي في شئون القيل و القال و بعدها قامت ثورة ٢٥ يناير و لم يظهر عبده و اختفي تماما لانه يعلم وظيفته القديمة و فعل مثلما يفعل الفار و دخل جحرة و بعدها حاول الظهور بشكل الباحث الفاهم و أخذ نقود الخليج لينشأ بهم مركز في بحث البحوثات و صحيفة و موقع و يأكل عيش لكن الظروف خدمته بتولي الاخوان الحكم و حانت الفرصة ليتحول الفار الي ثعبان في شكل الفارس المحارب و الثائر ضد الاخوان و استغل السخط الشعبي و ظهر من جديد محطما قلوب العذاري و الفاتنات و نجم الشاشات في ثوبه الجديد ( التسريبات التسريبات لا نخلي عيشتكوا هباب ) و شوه كل الرموز الوطنية في مصر و بعدها تنقل بين الفضائيات بحثا عن دور جديد و لكن حتي لا ينساه الناس جاء دور الانتخابات و أخذ يفكر و يفكر( تعمل ايه يا عبد الرحيم ) مشهد معروف بالسينما المصرية

و فجاة وجدها و قرر ان يرشح نفسة في الانتخابات و أخذ يسب و يقذف و يسب و يزور حتي قرارات النيابة و المحاكم من خلال جريدته سب منافسيه و غيرهم ،

واخيرا تحت القبة شيخ منصر