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فريق أحلام في الجول – أمير طعيمة يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' دفاع مونديالي '

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فريق أحلام في الجول – أمير طعيمة يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' دفاع مونديالي ' فريق أحلام في الجول – أمير طعيمة يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' دفاع مونديالي '

عند التفكير في فريق أحلامك الذي يتكون من أفضل 11 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية بالتأكيد ستحتار كثيرا، هناك بعض المراكز التي تميز بها أصحابها، لكن هناك الكثير من المراكز التي شغلها أهم الاسماء على مر التاريخ، لذلك وجد الشاعر أمير طعيمة صعوبة في الاختيار لدرجة أنه بدأ يفكر في صنع قائمة بالبدلاء.

شارك الشاعر أمير طعيمة في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية، والتي كشفت أنه سيلعب بخطة 4-4-2 بشكلها الكلاسيكي.

شارك من هنا واختار بنفسك فريق أحلامك

تعرف على اختيارات أمير طعيمة عبر FilFan.com من خلال الضغط على الرابط

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فيديو اليوم السابع

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