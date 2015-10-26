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هاني رمزي: الشرطة استغل ملعبه الضيق أمام إنبي

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هاني رمزي: الشرطة استغل ملعبه الضيق أمام إنبي هاني رمزي: الشرطة استغل ملعبه الضيق أمام إنبي

أرجع هاني رمزي المدير الفني لإنبي تعادل فريقه السلبي أمام مضيفه اتحاد الشرطة اليوم الاثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري، إلى ضيق ملعب جهاز الشرطة.

وسقط إنبي من جديد في فخ التعادل مع الشرطة، بعدما انتهت مباراته في الجولة الافتتاحية من الدوري أمام حرس الحدود بالتعادل 2-2.

وقال هاني رمزي لقناة "النيل سبورت" عقب المباراة: "عانينا من التوتر، بالرغم من أننا بدأنا المباراة بشكل جيد".

وتابع "بعد أول 15 دقيقة ظهرت خطوطنا متباعدة، ولكننا عالجنا هذا العيب في الشوط الثاني".

وأردف "الشرطة فريق يدافع بشكل جيد، واستغل ضيق ملعبه في تنفيذ خطته".

وواصل متما "على أي حال، أشعر بالرضا على أداء لاعبي إنبي اليوم".

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فيديو اليوم السابع