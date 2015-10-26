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صورة – محمد عادل جمعة ينفي لـ في الجول الرحيل ' المزعوم ' من الزمالك

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صورة – محمد عادل جمعة ينفي لـ في الجول الرحيل ' المزعوم ' من الزمالك صورة – محمد عادل جمعة ينفي لـ في الجول الرحيل ' المزعوم ' من الزمالك

نفى محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للزمالك وجود نية للرحيل عن الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر حساب مزعوم للظهير المنضم للزمالك من المصري هذا الموسم على موقع "فيسبوك" تصريحات عن غضب اللاعب من هجوم الجهاز الفني والجماهير عليه، ورغبته في الرحيل في يناير المقبل.

ولكن محمد عادل قال لـFilGoal.com: "هذا الحساب لا يمت لي بصلة، ولم أتحدث عن رغبتي في الرحيل عن الزمالك في أي وسيلة إعلامية".

وتابع "منتظم في التدريبات مع الزمالك من أجل ضمان المشاركة أساسيا، ولا أفكر في الرحيل".

وأكمل "ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى إنستجرام، ومدعوم من حساب نادي الزمالك".

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