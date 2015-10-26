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بالصور.. الإقبال ضعيف بفرنسا وأسقف الكنيسة المصرية يدلى بصوته

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بالصور.. الإقبال ضعيف بفرنسا وأسقف الكنيسة المصرية يدلى بصوته بالصور.. الإقبال ضعيف بفرنسا وأسقف الكنيسة المصرية يدلى بصوته

جانب من عملية التصويت

قال الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت فى الخارج،  ان غرفة عمليات حركة صوت مصر تواصل اصدار تقارير وبيانات عن ما شهدته العواصم المختلفه بشأن مرحلة الاعادة من الانتخابات البرلمانيه المصريه وفيما يلى البيان رقم 5 ” خاص بفرنسا : تابعت غرفة عمليات حركة صوت مصر فى فرنسا برئاسة الاعلامى خالد شقير رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى فرنسا سير عملية الانتخابات فى السفارة المصرية بفرنسا والقنصلية المصرية فى مارسيليا .

ولاحظت أنه هناك اقبال منخفض لان الاثنين اول ايام الاسبوع والعمل وينتهى العمل الساعه 7 مساء لذلك من المنتظر ان ترتفع نسبه الحضور من 7 الى 9 مساء اليوم وان ترتفع نسبيا غدا واشارت الحركة ان الانبا اغناطيوس اسقف الكنيسة المصرية فى مارسيليا قام بالادلاء بصوته حيث التقى مع الاعلامى خالد شقير منسق الحركة فى فرنسا.

وأكد قداسة الانبا انه حضر للادلاء بصوته لاستكمال مسيره مصر نحو الاستقرار والتقدم تحت رعايه الرئيس وقال أنه دعاجميع اقباط مصر بجنوب فرنسا واماره موناكو للادلاء باصواتهم .

وشكر منسق الحركه خااد شقير لجهوده وتواصله مع المصريين مشيدا بدور حركة صوت مصر.
> وأكدت الحركة بفرنسا انه لا يجب ربط نسبه الحضور الحقيقيه الا مع المرحله الثانيه حيث ان معظم المصريين خاصة فى جنوب فرنسا من محافظات المرحلة الثانية للانتخابات واكدت الحركة انها تستخدم وسائل الاتصالات سواء الفيس بوك او حتي الاذاعه الفرنسيه لحث ودعوه المصريين للتصويت وتفويت الفرصه علي من يصطادون في المياه العكره وأننا ندعم مصر في هذه المرحله الحاسمه كمصريين في الخارج.

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